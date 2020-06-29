Суд по делу о гибели в Турции российской девочки начнется в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Первое судебное заседание по делу о гибели российской девочки после несчастного случая в отеле в Анталье в 2019 году пройдет в Турции в сентябре. Об этом в понедельник ТАСС сообщил отец погибшей Андрис Лейкуцис.

"[В сентябре] первое заседание, фигуранты - главный инженер и главный менеджер отеля", - сказал собеседник агентства. Ранее Лейкуцис на своей странице "ВКонтакте" сообщал, что суд в Турции перенесли на более поздний срок из-за пандемии, и в России процесс затягивается по той же причине.

В августе 2019 года 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля в турецком Бодруме, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии, но впоследствии умерла. Расследование начало Центральное управление полиции Бодрума, кроме того, прокуратура Бодрума возбудила дело по данному факту.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

26 июня Следственный комитет РФ заявил, что Турция препятствует расследованию гибели детей из России на отдыхе летом прошлого года, в том числе 12-летней девочки. В сообщении отмечалось, что для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, но материалы турецкой стороной так и не были представлены.

"Насколько нам известно, Следователи СК РФ еще в конце 2019 года направляли в Турцию поручения об оказании международно-правовой помощи с запросом проведения следственных действий, а также получения сведений. До сих пор никакого ответа на это не поступило. Более того, нам не известно, приняты ли Турцией какие-либо меры, чтобы больше не допустить происшествия подобных трагедий в будущем, и могут ли российские дети и их родители быть на отдыхе в безопасности", - также добавил Лейкуцис.