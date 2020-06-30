В центре Краснодара застрелили мужчину

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Полиция Краснодара разыскивает подозреваемых в убийстве, которое произошло в центре города в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вечером в понедельник в социальных сетях региона появилась видеозапись, запечатлевшая момент убийства мужчины, который подходил к своему автомобилю. Нападавший совершил несколько выстрелов и скрылся на автомобиле. По информации из соцсетей, убитый - бизнесмен.

"Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий направленных на задержание подозреваемых лиц. Все наряды полиции ориентированы на розыск", - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что мужчине было 57 лет. "По предварительным данным, тело погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 29 июня 2020 года на улице Леваневского", - добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП продолжают работать следователи.

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