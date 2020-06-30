В Мексике задержан один из главарей наркокартеля "Новое поколение Халиско"

МЕХИКО, 30 июня. /ТАСС/. Мексиканские силовики в ходе совместной операции задержали Армандо Гомеса Нуньеса, который считается одним из главарей боевого крыла наркокартеля "Новое поколение Халиско". Преступник по кличке Дельта-1 были схвачен в Гвадалахаре, столице штата Халиско, говорится в обнародованном в понедельник заявлении генеральной прокуратуры.

При обыске у него обнаружили "две автоматических винтовки, один пистолет, два магазина, семь мобильных телефонов", а также 304 пакета, содержащих в общей сложности 0,19 кг кокаина, указывается в документе. Прокуратура региона подозревает Нуньеса в совершении ряда тяжких преступлений, в качестве меры пресечения на время следствия для него было избрано заключение под стражу. Сведений о погибших или пострадавших в ходе операции обнародовано не было.

В столице Мексики 26 июня было совершено покушение на начальника городской полиции Омара Гарсию. Его бронированный служебный автомобиль подвергся ураганному обстрелу на участке проспекта Пасео-де-ла-Реформа в престижном районе на западе Мехико. Были убиты два телохранителя Гарсии и женщина, следовавшая на автомобиле в центральную часть города.

Начальник полиции получил несколько ранений и был успешно прооперирован. Ответственность за покушение он возложил на наркокартель "Новое поколение Халиско".

По подозрению в совершении нападения власти задержали 19 человек. Согласно данным из открытых источников, у них было изъято более 30 единиц автоматического оружия, пять крупнокалиберных снайперских винтовок, свыше 2,8 тыс. патронов, гранатомет, семь осколочных гранат, 51 бутылка с зажигательной смесью и 39 бронежилетов.