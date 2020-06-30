В Колумбии при нападении неизвестных погиб военнослужащий ВМС страны

БОГОТА, 30 июня. /ТАСС/. Один военнослужащий Военно-морских сил (ВМС) Колумбии погиб, еще трое получили ранения в результате атаки группы неизвестных, которая произошла на востоке страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник ВМС.

"Утром 29 июня <...> было совершено нападение на членов ВМС Колумбии <...> на реке Ува в районе муниципалитета Кумарибо, департамент Вичада. В результате нападения один унтер-офицер погиб, ранения получили еще один унтер-офицер и два морских пехотинца. Кроме того, один морской пехотинец пропал без вести", - отмечается в пресс-релизе.

В нем говорится, что военнослужащие участвовали в операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.