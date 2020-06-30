В результате стрельбы у склада Amazon во Флориде погиб один человек

ТАСС, 30 июня. Двое мужчин устроили стрельбу возле склада американской корпорации Amazon в Джексонвилле в понедельник. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом, как сообщило агентство Associated Press (AP), заявил представитель местного шерифа на брифинге.

По его данным, два вооруженных пистолетами человека вышли из машины и направились к очереди из претендентов на работу в компании. Мужчины открыли огонь, убили одного из стоявших людей и задели еще двух, после чего сели в автомобиль и скрылись. Угрозы для жизни раненых нет.

По словам представителей правоохранительных органов, произошедшие не расценивается как "служебное насилие". "Это не случайность. [Атака] была направлена конкретно на жертву", - цитирует AP слова представителя.

Полиция ведет розыск подозреваемых. Причины случившегося не установлены.