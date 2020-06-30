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Семеро пострадавших в крупном ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии

Авария произошла 29 июня у села Заозерное

ХАБАРОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Состояние семерых пострадавших в ДТП у села Заозерное в Хабаровском крае оценивается как тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции региона.

"Семь человек из обоих автомобилей госпитализировали в хабаровские больницы. По данным на утро, все в тяжелом состоянии", - сказал представитель отделения. Всем участникам аварии около 30 лет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по региону, в ДТП на служебном автомобиле "Нива" попали сотрудники ведомства. "Сотрудники ФСИН попали в ДТП у Заозерного, они осуществляли плановый выезд с проверками колоний в поселке, возвращались назад в Хабаровск, когда произошла авария. Один сотрудник погиб, двое других в тяжелом состоянии", - сказал представитель пресс-службы.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в понедельник в 14:50 мск. Погибли два человека.

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