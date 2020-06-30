Суд Сахалина отклонил апелляцию главы "Сахморфлота" на арест на 6 лет за мошенничество

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Сахалинский областной суд не удовлетворил апелляцию по уголовному делу о мошенничестве в отношении генерального директора судоходной компании "Сахморфлот" Сергея Абрамова и оставил ранее вынесенный ему приговор без изменений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры региона.

Дело было возбуждено в мае 2015 года, в ноябре 2019 года Южно-Сахалинский городской суд назначил руководителю "Сахморфлота" 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Помимо этого, взыскал с компании в пользу бюджета Северо-Курильского городского округа более 8,5 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба. В целях обеспечения исполнения иска на принадлежащее "Сахморфлоту" морское пассажирское судно "Гипанис" (единственное пассажирское судно, которое соединяет северокурильский остров Парамушир с материком) был наложен арест.

"Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда, согласившись с позицией прокурора, оставила назначенное наказание без изменения. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе.

В 2014 году Абрамов умышленно предоставил в региональную энергетическую комиссию Сахалинской области документы для установления тарифов на перевозки, включив подложные сведения по ремонту теплохода "Гипанис", который фактически не производился. На их основании были увеличены основные показатели организации и разработаны тарифы на перевозки. В результате из бюджета Северо-Курильского городского округа в счет компенсации недополученных доходов от перевозки теплоходом на счет "Сахморфлота" необоснованно было перечислено более 8,5 млн рублей. В 2016 году гендиректор аналогичным способом попытался похитить более 350 тыс. рублей бюджетных денежных средств, предоставив подложные документы о ремонте судна, оплата которого была ранее произведена страховой компанией.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, арест не дает возможности продать судно, но не несет запрета на осуществление его деятельности, так что на его работу на линии Парамушир - Камчатка не повлияет.

Ранее Абрамов уже был осужден за крушение самоходного рейдового плашкоута "Парамушир". Трагедия произошла 17 октября 2015 года в Курильском проливе из-за смещения перевозимого металлолома. Тогда было установлено, что глава компании допустил выход судна с нарушением законодательства о безопасности мореплавания, также в инспекцию портового контроля были предоставлены недостоверные данные о численности экипажа. В апреле 2019 года Южно-Сахалинский горсуд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) и приговорил к 4 годам колонии-поселения. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.