В Петербурге загорелись два ангара

ТАСС, 30 июня. Пожарные тушат возгорание в двух металлических ангарах на площади 2,3 тыс. кв. м в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.

"Горят два металлических ангара на общей площади 2 300 кв. метров <…> В 06:25 из-за угрозы распространения на соседние ангары ранг пожара повышен до №3", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что горят "металлические ангары 15х30, 30х60 по всей площади и половина ангара 5х30" по адресу Пискаревский проспект, 150 корпус 2. "Готовится вертолет Ми-8, к месту следует пожарный поезд... направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, из-за тушения пожара перекрыто движение по проспекту. "В связи с ликвидацией пожара перекрыто движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города", - отметили в управлении.

Первая информация о пожаре поступила в 05:25. В тушении задействовано 153 человека и 37 единиц техники. Сведения о пострадавших уточняются.