На полигоне под Норильском ликвидировали открытое горение

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение на полигоне твердых промышленных отходов под Норильском, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар на полигоне "Байкал-2000" произошел в понедельник. Он был локализован.

"На данный момент задействовано 7 единиц техники и 24 человека - это сотрудники и техника МЧС и предприятия. Также применяется тяжелая техника предприятия для разгребания куч. Открытого горения нет. Процесс долгий, тем более полной ликвидации производственной свалки", - сказал представитель ведомства, напомнив, что пожар был локализован на площади 1,4 тыс. кв. метров.

Ранее министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин сообщал, что на полигоне хранятся отходы четвертого и пятого класса опасности, и по сути, произошло возгорание строительных отходов.

Полигон находится в пяти километрах от Талнаха (район Норильска). Ранее, по данным регионального главка МЧС, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не было зафиксировано.