Обвиняемого в убийстве кондуктора трамвая во Владивостоке освободили от ответственности

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Суд освободил от уголовной ответственности мужчину, обвиняемого в убийстве кондуктора трамвая во Владивостоке. Фигурант будет находиться в закрытом психиатрическом стационаре под интенсивным наблюдением. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления об освобождении от уголовной ответственности и применении мер медицинского характера в отношении мужчины, причастного к убийству кондуктора и покушения на убийство других сотрудников депо", - говорится в сообщении.

ЧП произошло вечером 1 октября 2019 года на конечной трамвайной остановке "Сахалинская" во Владивостоке. В трамвае мужчина напал на кондуктора - 54-летнюю женщину, ударил по голове металлическим прутом и скрылся. От полученных ранений женщина умерла.

В ходе расследования уголовного дела следствие установило еще два эпизода нападений на сотрудников трамвайного депо. 1 октября после нападения на кондуктора, мужчина проследовал в депо, разбил стекло в будке охранника и ударил сотрудницу по голове металлическим прутом. Помимо этого, 24 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в вагоне трамвая во Владивостоке, ударил шилом в голову водителя трамвая.

Охранник и водитель трамвая остались живы, получив травмы различной степени тяжести.

В отношении обвиняемого проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что в периоды совершения преступлений обвиняемый не осознавал характер своих действий и не мог руководить ими. По своему психическому состоянию он представляет опасность для себя и окружающих, требует постоянного наблюдения и принудительного лечения.