В Якутии произошел пожар на руднике

ЯКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Погрузочно-разгрузочная машина загорелась в горной выработке на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

"Поступило сообщение о том, что на руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке. В руднике находятся 98 человек. Проводятся мероприятия по выводу рабочего персонала на поверхность. Уровень газовоздушной смеси в норме", - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают 15 человек и две единицы техники, также направлена оперативная группа Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона.

Кимберлитовая трубка "Интернациональная", открытая в 1969 году, располагается в 16 км от города Мирный. Она отличается высоким содержанием алмазов в руде - в среднем 8 карат на тонну. Рудник входит в Мирнинский ГОК компании "Алроса".