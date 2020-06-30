В Нижегородской области при пожаре погибли четыре человека

ТАСС, 30 июня. Главное управление МЧС России по Нижегородской области подтвердило гибель четырех человек при пожаре в деревне Ягодной.

"В 08:00 [мск] 30 июня 2020 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, деревня Ягодная. В 08:45 мск на месте пожара обнаружены тела четырех погибших", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства во вторник.

Ранее о пожаре ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По его данным, среди погибших три ребенка, которым было 11, 5 лет и 2 года. Также он сообщил, что пожар локализовали на площади 54 кв. м.