МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе, задержан готовивший взрыв сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в городе Владикавказе. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра, после чего планировавший выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ", - сообщили в ЦОС.

В оборудованном им тайнике найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, также обнаружена его электронная переписка с находящимися за рубежом членами ИГИЛ, изобличающая его преступные намерения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"), решается вопрос о возбуждении уголовного дела также по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Покушение на террористический акт").