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В Ульяновске эвакуировали сотрудников и посетителей Ленинского районного суда

Причиной эвакуации стала информация о подозрительном предмете возле стадиона рядом со зданием суда
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© Наталья Хороших/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Информация о подозрительном предмете стала причиной эвакуации из здания Ленинского районного суда в Ульяновске. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"По предварительной информации, причиной эвакуации стало сообщение о подозрительном предмете возле стадиона рядом со зданием суда", - сказала собеседница агентства.

Возле здания суда появилась пожарная машина и автомобиль ППС полиции. Все посетители и сотрудники покинули помещение.

В новость внесены изменения (10:00 мск) - добавлены подробности.

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РоссияУльяновская область
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