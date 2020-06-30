СМИ: в Индии два человека погибли из-за утечки газа на фармацевтическом заводе

ТАСС, 30 июня. Утечка газа бензимидазола на предприятии по производству фармацевтической продукции в Индии привела к смерти двух человек, еще четверо пострадали. Об этом во вторник сообщает газета The Times of India.

Инцидент произошел в городе Вишакхапатнаме в штате Андхра-Прадеш в ночь с понедельника на вторник. В то время на предприятии находились около 30 человек. Четверо пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое. Ситуация находится под контролем, распространение газа остановлено, заявила местная полиция.

Причины произошедшего устанавливаются, предполагается, что утечку могла вызвать техническая неисправность.

В мае в этом же городе произошла утечка ядовитого газа на химическом заводе. Тогда погибли 11 человек, около 800 были доставлены в больницы.