Экс-сожительница похитила из квартиры москвича 1,9 млн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Почти 2 млн рублей, монитор и процессор вынесла бывшая сожительница из квартиры мужчины в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, сообщение поступило от 33-летнего мужчины. "Его бывшая сожительница 1993 года рождения, находясь в квартире, расположенной по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 35, похитила монитор AOS 27, процессор AMD Ryzen стоимостью 135 000 рублей, а также денежные средства в сумме 1,9 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).