СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе троих детей, при пожаре в деревне Ягодное Пильнинского района Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"По предварительным данным, погибли женщина 1960 года рождения и трое ее внуков 2009, 2015 и 2018 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). С целью установления причин их смерти будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы", - сказано в сообщении.

Пожар в жилом частном доме в деревне Ягодное произошел утром во вторник. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, площадь пожара составила 54 кв. м, к ликвидации последствий пожара привлечены четыре человека и одна единица техники.