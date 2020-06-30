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Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках

По словам собеседника агентства, дело связано со строительством военных объектов в городе и области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят во вторник в Санкт-Петербурге обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Обыски идут по порядка 20 адресам", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информации о задержанных пока нет. Дело, по словам собеседника агентства, связано со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

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