Открытое горение в ангарах в Петербурге ликвидировали

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 10:09 [произошла] ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Первая информация о пожаре в промышленной зоне по адресу: Пискаревский проспект, дом 150, корпус 2, поступила в 05:25 мск. Огнем были охвачены два металлических ангара площадью 450 кв. метров, 1 800 кв. м по всей площади строения и половина ангара площадью 150 кв. м. В 06:25 мск из-за угрозы распространения огня на соседние ангары ранг пожара был повышен до третьего. Пожарные локализовали горение на площади 2 300 кв. м.

К тушению пожара привлекался пожарный вертолет и пожарный поезд.