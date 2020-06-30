В Испании задержан россиянин за незаконное изготовление лекарств

МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала 59-летнего гражданина России, который занимался незаконным производством медицинских препаратов. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, операция прошла в автономном сообществе Астурия. "Сотрудники [гражданской гвардии] установили, что [россиянин] В.С. занимался домашним производством предполагаемых лекарств для потребления людей в своем доме <...>, которые продавал в Астурии, Аликанте и России, - говорится в пресс-релизе. - После того, как были взяты показания у нескольких свидетелей, <...> было установлено, что этот человек занимался производством и распространением незаконных медицинских препаратов на национальном и, скорее всего, на международном уровне".

Полицейские заявили, что у подозреваемого не было необходимых документов для занятия данным видом деятельности. "В ходе расследования также было установлено, что незаконные лекарства изготовлялись с использованием сельскохозяйственных активных компонентов, - отмечается в пресс-релизе. - Поддельные лекарства продавались по цене €60-80". Также было заведено расследование в отношении двух женщин.