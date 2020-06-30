В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней школьницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки в Тульской области. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело по факту исчезновения в поселке Бородинский Киреевского района области 13-летней школьницы по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина принято к производству Главным следственным управлением СК России. "В рамках его расследования следователями центрального аппарата Следственного комитета установлен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в совершении убийства. На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщила Петренко.

Следствие будет ходатайствовать о его аресте. По делу назначен комплекс необходимых экспертиз. Следователи центрального аппарата продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления в отношении девочки.