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Опасные предметы на территории районного суда в Ульяновске не обнаружены

В пакете, из-за которого была ранее проведена эвакуация, был обнаружен песок

УЛЬЯНОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Экстренные службы не обнаружили опасные предметы рядом со зданием Ленинского районного суда в Ульяновске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"После проверки и обследования территории каких-либо предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было. <...> В пакете оказался песок", - отметили в пресс-службе.

По данным УМВД, сообщение об обнаружении подозрительного предмета возле стадиона рядом со зданием Ленинского районного суда города Ульяновска поступило в дежурную часть 30 июня в 10:25 (09:25 мск).

Как передает корреспондент ТАСС, посетители и сотрудники вернулись в здание суда. Оцепление территории снято, она была обследована кинологами.

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