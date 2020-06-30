В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мужчина, который поджег шатер для голосования в ночь на вторник в подмосковном Подольске, по предварительной информации, задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, поджигатель шатра для голосования в Подольске задержан. Инцидент произошел на ул. Курской, дом 2", - рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что информация о возгорании поступила в 01:03, пожарные прибыли в 01:08, но пожар был к тому времени был уже потушен. Его площадь составила 0,5 кв. м.