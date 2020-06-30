Суд вернул в СИЗО двух обвиняемых в хищении на строительстве в Ново-Огареве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Военный апелляционный суд отменил решение о переводе под домашний арест Дмитрия Михальченко и Андрея Каминова - фигурантов дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

"Суд отменил решение Второго западного окружного военного суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест в отношении Михальченко и Каминова. Срок ареста продлен на три месяца", - сказал источник.

26 июня военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемых, данное решение было обжаловано прокуратурой. Ранее Михальченко и Андрей Каминов находились в больнице СИЗО "Матросская Тишина" из-за коронавирусной инфекции.

Фигуранты и суть дела

Дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах в Ново-Огареве было возбуждено в марте 2017 года. Его фигурантами являются глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко, бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, топ-менеджер компании "Стройфасад" (входит в ГК "Балтстрой") Станислав Кюнер, экс-глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, предприниматели Сергей Перевалов и Сергей Литвинов. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кюнер и Торчинский, заключившие сделки со следствием, были отпущены под залог. Остальные фигуранты вины не признают. Первоначальный ущерб по делу составлял 225 млн рублей, однако к концу следствия вырос до 1,3 млрд рублей.

23 июня Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей фигуранта данного дела предпринимателя Александра Родионова. Он признал вину и заключил досудебное соглашение, дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме из-за грифа "совершенно секретно".

В конце прошлого года Михальченко приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии за контрабанду элитного алкоголя.