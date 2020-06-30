Два грузовика столкнулись в Подмосковье

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Разлив щелочи произошел в Подмосковье на трассе А-108 после столкновения двух грузовых автомобилей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"Около 10:00 в районе 115-го км трассы А-108 произошло столкновение грузовых автомобилей MAN и МАЗ. В результате обе фуры съехали в кювет. Из одной из них произошел разлив 1,2 тыс. л щелочи", - сказали в ведомстве.

В аварии пострадали оба водителя грузовиков, травмы у них не тяжелые. В настоящее время последствия ДТП устранены, движение на данном участке дороги восстановлено.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области, щелочь разлилась в кювет из двух пластиковых емкостей на площади 15 кв. м. Для устранения разлива направлены сотрудники "Центравтомагистраль".

В новость внесены изменения (12:33 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.