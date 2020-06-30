Адвокат сообщил, что в деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

"Старший сын от первого брака Сергея Захарова Виталий признан потерпевшим. Таким образом, на сегодняшний день в деле четверо потерпевших: супруга, два сына и брат погибшего. На днях мы встретимся с адвокатом, который будет представлять интересы Виталия Захарова. Уверен, что мы с коллегой выработаем общую позицию", - сказал Добровинский.