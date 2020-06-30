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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат сообщил, что в деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

Старший сын погибшего Сергея Захарова признан потерпевшим, заявил Александр Добровинский
Место ДТП с участием Михаила Ефремова, 9 июня 2020 года Роман Канащук/ТАСС
Описание
Место ДТП с участием Михаила Ефремова, 9 июня 2020 года
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Четвертый потерпевший появился в уголовном деле артиста Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом.

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Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

"Старший сын от первого брака Сергея Захарова Виталий признан потерпевшим. Таким образом, на сегодняшний день в деле четверо потерпевших: супруга, два сына и брат погибшего. На днях мы встретимся с адвокатом, который будет представлять интересы Виталия Захарова. Уверен, что мы с коллегой выработаем общую позицию", - сказал Добровинский.

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