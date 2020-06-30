{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На востоке Москвы неизвестные избили мужчину и похитили у него сумку с 10 млн рублей

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичная полиция разыскивает злоумышленников, избивших мужчину на востоке Москвы и похитивших у него сумку с деньгами. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Поступило сообщение, что по адресу: улица 1-я Бухвостова, дом 12/11, совершено разбойное нападение на мужчину. Злоумышленники нанесли ему телесные повреждение и похитили сумку с денежными средствами", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемых. Сумма материального ущерба устанавливается, добавили в главке.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в сумке находилось 10 млн рублей.

Теги
Россия
ДТП с участием Михаила Ефремова
Адвокат сообщил, что в деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Старший сын погибшего Сергея Захарова признан потерпевшим, заявил Александр Добровинский
Читать полностью