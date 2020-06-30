На востоке Москвы неизвестные избили мужчину и похитили у него сумку с 10 млн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Столичная полиция разыскивает злоумышленников, избивших мужчину на востоке Москвы и похитивших у него сумку с деньгами. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Поступило сообщение, что по адресу: улица 1-я Бухвостова, дом 12/11, совершено разбойное нападение на мужчину. Злоумышленники нанесли ему телесные повреждение и похитили сумку с денежными средствами", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемых. Сумма материального ущерба устанавливается, добавили в главке.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в сумке находилось 10 млн рублей.