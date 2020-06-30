Начальника Владимирского юридического института ФСИН России арестовали до 15 августа

ВЛАДИМИР, 30 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира поместил под стражу отстраненного от должности начальника Владимирского юридического института ФСИН России, генерал-майора внутренней службы Сергея Бабурина, обвиняемого в организации поборов с курсантов. Об этом сообщается на сайте суда.

В июне 2020 года в отношении Сергея Бабурина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Он обвиняется в совершении трех преступлений, в частности в организации поборов с курсантов под различными предлогами, общая сумма которых превысила крупный размер.

"Обвиняемому Бабурину С. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, Бабурин, зная о возбуждении в отношении него уголовного дела, находясь под подпиской о невыезде и будучи отстраненным от занимаемой должности, неоднократно, используя свое служебное положение, оказывал давление на подчиненных ему сотрудников института и курсантов для того, чтобы препятствовать следствию.

Ранее правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя института генерал-майора внутренней службы в отставке Валерия Морозова, который обвиняется в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Морозов систематически получал от учащихся вуза в качестве вознаграждения деньги за содействие в успешной сдаче зачетов и экзаменационных дисциплин, в том числе без фактического присутствия на них.