{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Кирилла Серебренникова
Обновлено 

Суд признал экс-бухгалтера "Седьмой студии" виновной в хищениях

Гособвинение попросило приговорить Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом
Нина Масляева Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Нина Масляева
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта "Платформа", - огласила судья приговор. Наказание будет названо в заключительной части судебного акта.

Масляева дала признательные показания и заключила сделку со следствием. Ее дело по этой причине было выделено в особое производство.

Гособвинение попросило приговорить Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом.

Масляева в суде полностью признала вину и согласилась с позицией государственного обвинения.

Теги
РоссияДело Кирилла Серебренникова
Суд приговорил экс-замгубернатора Курганской области к 11 годам колонии по делу о взятках
Романа Ванюкова также оштрафовали на 9 млн рублей
Читать полностью