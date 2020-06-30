Суд признал экс-бухгалтера "Седьмой студии" виновной в хищениях

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.

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"Масляева совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию театрального проекта "Платформа", - огласила судья приговор. Наказание будет названо в заключительной части судебного акта.

Масляева дала признательные показания и заключила сделку со следствием. Ее дело по этой причине было выделено в особое производство.

Гособвинение попросило приговорить Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом.

Масляева в суде полностью признала вину и согласилась с позицией государственного обвинения.