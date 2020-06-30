Суд приговорил экс-замгубернатора Курганской области к 11 годам колонии по делу о взятках

"Суд признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 9 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС, 30 июня. Курганский городской суд приговорил бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в сумме 9 млн рублей по уголовным делам о получении взяток на 5 млн рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее Ванюкову было предъявлено обвинение по уголовному делу о получении свыше 3 млн рублей в качестве взятки. Ванюков, взяткодатель Авак Бабаян и посредник при передаче взятки - Олег Пархаев - были задержаны 29 ноября 2018 года. Позже выяснились другие эпизоды противоправной деятельности чиновника, прокуратура требовала для него 15 лет лишения свободы и штраф в 26 млн рублей за попытку получения взяток на 27 млн рублей, часть из которых, по версии гособвинителя, была получена.

"Суд признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 9 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, в доход государства конфискованы обнаруженные и изъятые в доме у Ванюкова и его сестры 5,17 млн рублей, также в счет обеспечительных мер арестованы 1 млн рублей и автомобиль Toyota RAV 4, принадлежащие сестре экс-замгубернатора.

Ванюков признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, и одного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Взятка в крупном и особо крупном размере"). Суд установил, что он курировал вопросы финансирования содержания дорог регионального и межмуниципального значения области и в 2018 году давал указание подчиненным сотрудникам в первоочередном порядке производить выплаты по исполненным контрактам тем хозсубъектам, которые передавали ему взятки. Таким способом он получил более 5 млн рублей от четырех предпринимателей.

Ванюков обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Однако, как ранее рассказал агентству государственный обвинитель по делу Алексей Киселев, сторона защиты попросила оправдать экс-замгубернатора по эпизоду с получением взятки от предпринимателя Морева, заверяя, что он не получал денег.

В новость были внесены изменения (15:35 мск) - добавлена информация о приговоре.