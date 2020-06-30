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СМИ: не менее 18 человек погибли в ДТП с автобусом в Нигерии

Правоохранительные органы ведут расследование, о вероятных причинах аварии информации не приводится

ТАСС, 30 июня. По меньшей мере 18 человек стали жертвами ДТП с автобусом в штате Абия на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на источники и местную полицию.

По его данным, инцидент произошел в понедельник. Автобус следовал из города Аба (штат Абия) в Оверри (штат Имо). Как рассказал очевидец, транспортное средство двигалось на высокой скорости. Оно потеряло управление из-за того, что у него отвалилось колесо, после чего автобус перевернулся несколько раз.

Полиция не назвала агентству точное число жертв, однако, по сведениям газеты Daily Sun, погибли 18 пассажиров. Правоохранительные органы ведут расследование, о вероятных причинах аварии информации не приводится.

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