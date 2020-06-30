В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего мальчика на песчаном пляже в районе станицы Благовещенской (ч.1 ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 30 июня дети играли на песчаном пляже. Один из мальчиков залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом, и в этот момент произошло осыпание песка. Его брат, увидев произошедшее, позвал родителей. Те сумели извлечь ребенка из-под завала и вызвали на место бригаду скорой помощи, однако спасти пострадавшего не удалось.