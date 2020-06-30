Мосгорсуд сократил срок приговора экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд сократил на четыре месяца - до 13 лет и 8 месяцев - срок лишения свободы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова за хищение 14 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Алексея Кузнецова на приговор и постановил исключить из обвинения ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (по фактам совершения двух сделок) квалифицирующий признак "лицом с использованием своего служебного положения". По данному эпизоду Кузнецову снижено наказание. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе суда.