Власти Подмосковья обратились в Минобороны за помощью в устранении утечки нефтепродуктов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Общая площадь разлива нефтепродуктов в реке Грачевка (Чернавка) в Химках достигла 30 тыс. кв. м, власти региона обратились в Минобороны РФ с просьбой вмешаться в ситуацию и ликвидировать утечку нефтепродуктов, сообщила во вторник пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"25 июня 2020 года поступила информация о загрязнении неочищенными сточными водами реки Грачевки (Чернавки) в черте г. о. Химки. <...> К настоящему моменту общая площадь загрязнения увеличилась до 30 тыс. кв. м. По результатам проб ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышена более чем в 1000 раз. <...> Правительство Московской области обратилось к заместителю министра обороны Иванову Т. И. с просьбой вмешаться в ситуацию и ликвидировать утечку нефтепродуктов, а также выделить силы и средства для устранения вреда, причиненного окружающей среде", - говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что в течение нескольких дней проводились работы по определению источника загрязнения. "С наибольшей вероятностью, им стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ "Спецстрой". При осмотре земельного участка были обнаружены открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенная АЗС с подземными резервуарами. <...> Работы по определению балансодержателя указанного колодца и категории земель назначения продолжаются совместно с военной прокуратурой", - добавили в пресс-службе.

Поясняется, что для ликвидации загрязнения были установлены боновые заграждения в русле реки. Кроме этого, специалисты МУП "Химводосток" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки в Химках. К проведению проверки привлечены межрайонная природоохранная прокуратура и Химкинская городская прокуратура Московской области, а также уполномоченные органы в сфере осуществления экологического контроля. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.