В Дагестане возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения со львенком Симбой

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Уголовное дело из-за жестокого обращения со львенком возбудили в Дагестане после прокурорской проверки опубликованной в интернете информации, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры республики.

"По поручению прокуратуры республики прокуратурой г. Избербаша проведена проверка размещенной в интернете информации о жестоком обращении со львенком. <...> Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения со львенком. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным")", - сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, в феврале - марте 2020 года неизвестный нанес восьмимесячному львенку по кличке Симба многочисленные телесные повреждения. После обнаружения 24 марта львенка с увечьями в Избербаше специалистами-ветеринарами и зоозащитниками ему оказали необходимую медицинскую помощь. Львенка вывезли в Центр реабилитации и карантинирования диких животных и птиц "Спаси меня" в Челябинске.

Как отмечается, принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой Избербаша отменено как незаконное, материалы возвращены в орган дознания на дополнительную проверку с указаниями о возбуждении уголовного дела. "Кроме того, в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокуратурой внесено представление в ОМВД России по Избербашу", - уточнили в прокуратуре. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой города.

В начале июня о ситуации со львенком на встрече президента России Владимира Путина с экологами и зоозащитниками страны, которая прошла в режиме видеоконференции, рассказал руководитель челябинского центра реабилитации "Спаси меня" Карен Даллакян. Президент тогда пообещал, что постарается, чтобы его коллеги не прошли мимо этой истории, указав, что сформирует после встречи соответствующие поручения.