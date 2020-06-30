Четыре человека пострадали в Петербурге при падении дерева на машины из-за сильного ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Дерево упало на автомобили на Институтском проспекте в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, пострадали четыре человека, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи.

"[При падении дерева на машины] четверо пострадавших, двое из них - тяжелые. Все госпитализированы", - сказала представитель станции.

Инцидент произошел во вторник вечером. Число машин, которые придавило деревом, на станции скорой помощи не уточнили.

Ранее городской главк МЧС распространил предупреждение о том, что во вторник в городе ожидается сильный дождь с порывами ветра до 23 м/с. Из-за непогоды в городе спасатели МЧС совершили 50 выездов по сообщениям о падении деревьев, а также 20 выездов по сообщениям об угрозе падения слабо закрепленных конструкций. Упавшими деревьями, по последним данным городского ГУ МЧС, в городе повредило пять автомобилей. О пострадавших из-за непогоды в ведомстве не сообщали.