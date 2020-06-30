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Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

До приезда экстренных служб спасена пожилая женщина

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на балконе квартиры жилого дома на Голубинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Горит дом 29, корпус 2, по ул. Голубинской, идет черный дым с 8-го этажа. Из квартиры на 8-м этаже до приезда служб спасена пожилая женщина. В квартиру пока пожарным не удается попасть. К месту происшествия прибыли работники МЧС и скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к горящему дому подъезжают не менее шести машин пожарных, но не могут приступить к тушению из-за припаркованных во дворе машин.

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