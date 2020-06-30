Следственный комитет повторно направил уголовное дело сестер Хачатурян в Генпрокуратуру

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России во второй раз направил в Генеральную прокуратуру уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Материалы по делу сестер Хачатурян переданы в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения. Если Генпрокуратура утвердит их, то они до конца лета поступят в один из столичных судов для рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства.

Действия девушек квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры, так как ранее она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. СК настаивает, что к ней необходимо применить меры медицинского характера, так как она нуждается в принудительном лечении.

Накануне сообщалось, что сестры Хачатурян, их защитники, а также потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела об убийстве отца девушек Михаила Хачатуряна. Адвокаты сестер настаивают, что дополнительное расследование еще раз подтвердило, что девушки защищали свои жизни от посягательства со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.

Ранее сообщалось, что сестры попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к российским властям с требованием не допустить их повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав. Защита обвиняемых сообщала ТАСС, что для этого необходимо рассматривать дела сестер только совместно и учесть, что они действовали в рамках необходимой обороны. В будущем это приведет к повторной травматизации сестер, так как им придется рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях при рассмотрении двух уголовных дел, поясняла адвокат младшей сестры Валентина Фролова. По ее словам, трагедия семьи Хачатурян - "прямое следствие многолетнего насилия и отсутствия закона, который позволил бы своевременно защитить девушек".