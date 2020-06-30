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Пожар в квартире дома на юго-западе Москвы потушен

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС спасли из огня шесть человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Возгорание на балконе квартиры жилого дома на Голубинской улице в Москве ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В настоящее время пожар потушен. Горели два балкона на 9-м этаже жилого дома. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в ходе тушения пожара сотрудники МЧС спасли из огня шесть человек.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме 29 к. 2 по Голубинской улице.

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