СК РФ возбудил дело о ранении жителя Донбасса при обстреле украинскими военными

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими Донбасса, в результате которого пострадал местный житель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Около 19:30 29 июня украинские силовики с применением вооружения боевой машины пехоты обстреляли не являющиеся военными целями объекты гражданской инфраструктуры в поселке Фрунзе Славяносербского района Луганской области, в результате чего мирный житель 1998 года рождения получил осколочные ранения", - сообщили в СК.

По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, по ч. 1 ст. 356 УК РФ.