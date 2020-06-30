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В Дагестане восстановлено газоснабжение двух сел

Ранее без газа остались около 13 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Газоснабжение в селах Каякент и Усемикент Каякентского района Дагестана, нарушенное из-за утечки на газопроводе среднего давления, полностью восстановлено. Об этом во вторник сообщил ТАСС советник директора ООО "Газпром Газораспределение Дагестан" Джаммат Бийбулатов.

"Специалисты <...> провели работы по ремонту газопровода в кратчайшие сроки. В настоящее время газоснабжение потребителей в селах Каякент и Усемикент Каякентского района, прерванное в результате технологического нарушения на газопроводе среднего давления, полностью восстановлено и осуществляется в полном объеме", - сказал Бийбулатов.

По его словам, причиной технологического нарушения на газопроводе стала утечка газа. "После возникновения нештатной ситуации аварийные бригады "Газпром газораспределение Дагестан" оперативно приступили к восстановительным работам. Для предотвращения возможных аварийных ситуаций газовики были вынуждены временно приостановить работу ГРС "Каякент", - добавил собеседник агентства.

Ранее во вторник села Каякент и Усемикент с населением около 13 тыс. человек в Каякентском районе остались без газа в связи с утечкой на межпоселковом газопроводе среднего давления. Всего в зону отключения попали 2 666 абонентов.

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