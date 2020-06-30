СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове

САРАТОВ, 30 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"По факту безвестного исчезновения 16-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным следствия, 26 июня девочка ушла из дома и с тех пор о месте ее нахождения ничего не известно. К поискам в настоящий момент привлечены следователи и криминалисты, полицейские, волонтеры отряда "Лиза Алерт", добровольцы.

"Следователями будет дана юридическая оценка действиям родителей девочки, а также качеству работы должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.