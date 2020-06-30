Автомобиль упал в горную реку в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Автомобиль сорвался в ущелье реки Баксан в Кабардино-Балкарии (КБР), водителю удалось выбраться, судьба троих пассажиров неизвестна. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня около 18 часов 24-летний житель Эльбрусского района, управляя автомашиной ВАЗ-21093, двигался по федеральной автодороге Прохладный - Баксан - Эльбрус между с. Былым и г. Тырныауз. По предварительным данным, он не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги, после чего автомобиль сорвался в ущелье реки Баксан. До падения автомашины в реку водителю удалось покинуть транспортное средство, однако, с его слов, в автомобиле остались 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Эльбрусскому району и спасатели. По словам очевидцев, автомобиль упал с высоты не менее 40 метров.