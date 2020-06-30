Источник: работники стройнадзора Минобороны стали фигурантами уголовного дела в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Фигурантами уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества, в рамках которого во вторник в Санкт-Петербурге силовики проводили обыски по порядка 20 адресам, стали руководитель и сотрудники 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора, который входит в структуру Минобороны России. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"[Уголовное дело возбуждено] в отношении руководителя и работников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что не располагает сведениями, задержаны ли они после обысков или нет.

По данным официального сайта военного ведомства, 103-й отдел расположен в Подъездном переулке в Петербурге. Отдел занимается выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности. Начальником 103-го отдела является Денис Монджиевский.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что во вторник были проведены обыски по порядка 20 адресам в Петербурге по делу о получении взяток и создании преступного сообщества. Обыски, по словам собеседника агентства, связаны со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.