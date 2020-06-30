Взрыв прогремел в северной части Тегерана

ТЕГЕРАН, 30 июня. /ТАСС/. Взрыв прогремел на севере Тегерана. Об этом сообщает во вторник агентство ISNA.
Отмечается, что звук взрыва был слышан в районе Таджриш. Агентство опубликовало видео, на котором виден черный дым.
شنیده شدن صدای انفجار در شمال تهران— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) June 30, 2020
در اثر این انفجار که در حال حاضر منشأ نامشخصی دارد، در منطقه تجریش دودی به هوا بلند شده است pic.twitter.com/xSy4f9rdlE
Агентство Mehr со ссылкой на пожарных сообщает, что горит медицинская клиника на улице Шариати. Существует вероятность взрыва. На место отправлены пожарные.
Причины инцидента уточняются.