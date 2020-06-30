Экспертизы выявили, что две сестры Хачатурян в момент убийства осознавали свои действия

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее о направлении дела в Генеральную прокуратуру сообщил источник ТАСС. "В настоящее время уголовное дело в отношении Кристины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян - с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера", - сообщили в СК. В Следственном комитете пояснили, что согласно заключению экспертиз, "двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими".

Экспертизы подтвердили, что две из трех сестер Хачатурян в момент убийства отца осознавали характер своих действий.