{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело сестер Хачатурян

Экспертизы выявили, что две сестры Хачатурян в момент убийства осознавали свои действия

Следственный комитет РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца
Ангелина и Крестина Хачатурян Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Описание
Ангелина и Крестина Хачатурян
© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее о направлении дела в Генеральную прокуратуру сообщил источник ТАСС. "В настоящее время уголовное дело в отношении Кристины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян - с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера", - сообщили в СК. В Следственном комитете пояснили, что согласно заключению экспертиз, "двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими".

Экспертизы подтвердили, что две из трех сестер Хачатурян в момент убийства отца осознавали характер своих действий.

Теги
Дело сестер Хачатурян
Пенсионер умер в больнице под Рязанью в ожидании помощи
По данным СМИ, врачи на протяжении четырех часов не могли установить, есть ли у поступившего в больницу пациента коронавирусная инфекция
Читать полностью