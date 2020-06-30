Пенсионер умер в больнице под Рязанью в ожидании помощи

ТАСС, 30 июня. Следователи начали проверку после смерти 72-летнего пенсионера в больнице города Новомичуринска. Об этом ТАСС во вторник сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Ранее на сайте Ya62.ru появилась информация о том, что врачи на протяжении четырех часов не могли установить, есть ли у поступившего в больницу пациента-сердечника коронавирусная инфекция или нет. В итоге мужчине стало хуже, он умер на глазах родных.

"По сообщениям, опубликованным в СМИ о смерти жителя Новомичуринского района в больнице, СУ СК по Рязанской области организована и проводится доследственная проверка, в ходе которой следователям предстоит установить обстоятельства и точную причину смерти мужчины", - сообщила собеседница агентства.

Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медперсонала. По ее результатам будет принято процессуальное решение.