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Рязанский суд приговорил отца к 3,6 года колонии за гибель его троих детей

Дети погибли при пожаре, причиной которого стала непотушенная сигарета отца

ТАСС, 30 июня. Суд приговорил к 3,6 года колонии мужчину за смерть его троих малолетних детей, погибших на пожаре в Рязанской области. Об этом во вторник сообщается на сайте СК по региону.

Пожар в жилом доме в селе Сановка Шиловского района Рязанской области произошел ночью 27 октября 2019 года. После тушения возгорания были обнаружены тела трех детей - двух девочек 2015 и 2019 годов рождения и их брата 2018 года рождения. Как установлено следствием, причиной пожара стала непотушенная сигарета отца, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом сам мужчина, мать детей и их общая знакомая смогли покинуть жилище во время пожара.

"Собранные Шиловским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Рязанской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора ранее судимому 33-летнему жителю Шиловского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

По решению суда ему назначено 3,6 лет колонии общего режима.

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