Площадь пожара в доме культуры в Гусь-Хрустальном выросла до 2,4 тыс. кв. м

"Из-за быстрого распространения огня площадь пожара увеличилась до 2,4 тыс. кв. метров. От огня пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена", - сообщили в МЧС. Ранее площадь возгорания увеличилась до 1,5 тыс. кв. м.

ВЛАДИМИР, 30 июня. /ТАСС/. Площадь возгорания в здании дома культуры в Гусь-Хрустальном выросла с 1,5 тыс. до 2,4 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС во вторник сообщили в МЧС по региону.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко сообщила об обрушении кровли. "Кровля рухнула", - сообщила она, добавив, что огонь может перейти на соседнее здание. "Существует угроза перехода огня на административное здание стадиона, сейчас пожарные предпринимают все усилия для того, чтобы его предотвратить", - сказала она.

Комментарий главы города

Глава города Алексей Соколов заявил, что в здании в момент возгорания не проводились ремонтные работы. "Никаких работ не проводилось. Массовых мероприятий сейчас не проводится и ремонтных работ тоже не было", - сказал он.

По словам Соколова, здание было построено в 1929 году, в 2019 году в доме культуры проводился ремонт кровли. Помещение принадлежит муниципальному учреждению культуры "Единый социально-культурный центр".

Это уже второй крупный пожар в учреждениях культуры Владимирской области за два дня. 29 июня возгорание площадью 500 кв. метров произошло в здании Владимирского академического театра драмы, в результате этого пострадала сцена, зрительный зал и фойе.

В новость были внесены изменения (22:37 мск) - добавлен комментарий главы города, (23:10 мск) - обновлена информация о площади пожара.