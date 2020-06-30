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В здании горящего дома культуры в Гусь-Хрустальном расположен УИК. Все документы спасены

Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев сообщил, что процедура голосования 1 июля может пройти в другом месте
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© Пресс-служба МЧС России по Владимирской области

ВЛАДИМИР, 30 июня. /ТАСС/. Избирательный участок №571 располагается в здании Единого социально-культурного центра, который горит в Гусь-Хрустальном. Все документы, связанные с проведением голосования по поправкам в конституцию, спасены, сообщил ТАСС во вторник председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

В 21:16 мск 30 июня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в здании Дома культуры города Гусь-Хрустального. Пострадавших нет.

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"В здании располагается избирательный участок №571. Все документы спасены, на месте. Если это помещение будет непригодно для голосования, значит, процедура голосования будет завтра проходить в другом месте", - сказал он.

Это уже второй крупный пожар в учреждениях культуры Владимирской области за два дня. 29 июня возгорание площадью 500 кв. метров произошло в здании Владимирского академического театра драмы. В результате пострадала сцена, зрительный зал и фойе.

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