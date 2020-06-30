В здании горящего дома культуры в Гусь-Хрустальном расположен УИК. Все документы спасены

ВЛАДИМИР, 30 июня. /ТАСС/. Избирательный участок №571 располагается в здании Единого социально-культурного центра, который горит в Гусь-Хрустальном. Все документы, связанные с проведением голосования по поправкам в конституцию, спасены, сообщил ТАСС во вторник председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

В 21:16 мск 30 июня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в здании Дома культуры города Гусь-Хрустального. Пострадавших нет.